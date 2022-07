Marlon é apresentado em clube turco e manda mensagem ao Fluminense: ‘Sigo torcendo pelo time’ Ex-jogador acertou com o Ankaragücü até junho de 2024 após rescindir com o Tricolor

Após rescindir com o Fluminense no fim do último mês, Marlon acertou com o Ankaragücü, da Turquia. Nesta quinta-feira, o jogador assinou até junho de 2024 e foi apresentado oficialmente pela nova equipe. Durante coletiva, o atleta comemorou acerto e deixou mensagem ao Tricolor, onde fez 68 jogos, marcou um gol e conquistou o título de campeão carioca de 2022.

+ Allan Jesus rebate questionamentos de Casimiro sobre Luva de Pedreiro



– Muito feliz de retornar ao futebol turco depois de ter ficado um ano ausente. É um lugar em que me identifico bastante, fui muito bem recebido e me adaptei de maneira muito fácil também. É uma liga muito competitiva, e aqui tenho uma boa imagem de mercado. Sou adaptado ao país, ao estilo de jogo, então estou muito motivado. Acho que o Ankaragücü é o projeto certo, espero fazer grandes coisas por aqui. Estou no lugar onde quero estar e onde as pessoas contam comigo, isso é muito importante – comentou.

+ Neto defende Gabriel Veron, do Palmeiras, após vídeo na balada: ‘Quem somos nós para julgar?’



– Também gostaria de agradecer ao Fluminense por todos esses anos. Tive altos e baixos, mas saio de cabeça erguida e deixando grandes amigos, que é o mais importante. Em todos os momentos dei meu melhor para ajudar o clube, então fico feliz de ter feito minha história no Fluminense. Sou grato ao clube e aos torcedores. No futebol nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer, mas acho que fiz, na maneira que eu pude, o meu melhor. Agora estou feliz de seguir essa nova jornada, mas sigo torcendo pelo Fluminense e pelos meus amigos. Espero vê-los conquistando títulos e trazendo muitas vitórias – emendou Marlon.

+ Ex-jogador do São Paulo dispara sobre Daniel Alves: ‘Por onde passa não deixa saudade’



Antes de retornar ao Fluminense em 2021, Marlon defendeu o Trabzonspor, onde jogou 38 partidas. Revelado pelo Criciúma, o lateral foi contratado pelo Tricolor em 2017. Após 20 jogos no último ano pela equipe carioca, o jogador de 25 anos perdeu espaço e chegou a um acordo amigável com o Flu para sair do clube. Marlon abriu mão dos valores que receberia até o fim do ano e o Tricolor manteve 30% dos direitos econômicos do atleta.

E MAIS: