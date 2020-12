Marlon comemora aniversário da atual namorada, Maria Clara, que está grávida

Depois de toda uma confusão envolvendo sua separação e de sua ex-mulher Letícia Oliveira expor que os motivos foram que ele a teria traído com uma amiga do casal, o sertanejo Marlon parece estar muito feliz com a atual namorada, a influenciadora digital Maria Clara, pivô de sua separação.

Nesta quarta-feira (16), o sertanejo postou uma foto em seu Instagram stories junto com Maria Clara, que espera um filho dele, em comemoração aos 39 anos recém completados da namorada.

No último dia 8, a influencer revelou em um post no seu Instagram que estava esperando um filho do cantor.

“Eu prefiro sempre olhar para minha vida e contar minha história de maneira positiva, tirando lições e olhando sempre para o amor, afinal tudo o que a gente dá atenção, cresce! E foi assim que aconteceu com a gente. Lutamos pelo que sentimos e esse amor cresceu. 1+1=3. Meu mundo ficou azul”, escreveu ela na legenda do post.

Há exatamente um mês, Maria Clara registrou um Boletim de Ocorrência contra a ex do cantor por estar recebendo ameaças nas suas redes sociais desde que Letícia revelou que ela seria amante do cantor.

