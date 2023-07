Marlene Mattos ‘infernizava’ namoro entre Xuxa e Ayrton Senna, relata a apresentadora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:06 Compartilhe

Xuxa revelou que, durante o tempo em que se relacionou com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, a sua ex-empresária, Marlene Mattos, “infernizava” a vida do casal. A apresentadora e o piloto ficaram juntos por quase dois anos e a interferência de Marlene prejudicava a conexão entre os dois.

A declaração foi feita no terceiro episódio de Xuxa, o documentário, liberado nesta quinta-feira, 27. “Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele… Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão”, desabafou.

Xuxa relata que por conta de pressão da ex-empresária, ela decidiu optar pela carreira. Mas ainda gostava do piloto. A rainha dos baixinhos relembrou detalhes do romance com Senna e contou que, depois que os dois romperam, ainda se encontraram por dois anos. No entanto, a rotina mudou após ele iniciar o namoro com Adriane Galisteu.

“Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, disse. “As pessoas que estavam ao lado dele falaram que, um dia antes [do acidente na Itália em 1994], ele conversou muito sobre mim. Que falou demais de mim, que queria me encontrar para conversar comigo.”

Segundo a apresentadora, ela dizia para Marlene que precisava de uma semana para poder encontrar com Ayrton, mas que “não deu tempo”. “E eu, no Brasil, estava dizendo para a Marlene que precisava de uma semana. Eu ia atrás dele, ia encontrá-lo. Queria ver se tinha acabado ou se havia alguma faísca. E não deu tempo.”

Reação negativa

Após a declaração de Xuxa sobre Galisteu, a internet reagiu e comentou sobre a tentativa da apresentadora em querer se tornar “a viúva do piloto”. “Xuxa vai viver uma vida inteira tentando apagar o que Adriane Galisteu viveu e querendo a vaga de viúva do Ayrton Senna, né? Que coisa mórbida!”, escreveu um.

‘Xuxa foi o grande amor do Ayrton’

Ao participar do episódio, a irmã de Ayrton Senna, Viviane Senna, comentou que Xuxa era o verdadeira amor do piloto. “Sabe aqueles amores que acontecem uma vez na vida? Que eu chamo de paixão fulminante. Eu diria que a Xuxa foi o grande amor do Ayrton. Eu não acho, tenho certeza porque acompanhei”, disse.

“Um não precisava do outro para ser reconhecido, para se alavancar. Os dois já estavam consolidados como superestrelas”. Para o público, não houve respeito pela Galisteu por parte da família de Senna.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias