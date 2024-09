Marketing de Influência cresce no Brasil em 2024: o impacto das conexões e estratégias no mercado

Redaçãoi Redação https://istoe.com.br/autor/redacao/ 11/09/2024 - 16:04 Para compartilhar:

Segundo o relatório Digital 2024: Brazil, de We Are Social e Meltwater, em 2024, o marketing de influência no Brasil está em plena expansão, com 144 milhões de usuários de redes sociais e um investimento global previsto de 24 bilhões de dólares. No Brasil, 54% das marcas investiram em marketing de influência em 2023, com 68% planejando aumentar o investimento este ano. As marcas estão priorizando nano e microinfluenciadores devido a orçamentos limitados, e o Instagram lidera como a plataforma mais utilizada nas campanhas.

Gilberto Silva Jr., fundador da {IN}code, destaca a relevância do marketing de influência em um cenário econômico incerto: “Com o crescimento contínuo do marketing de influência, é essencial para as marcas estabelecerem parcerias estratégicas com nano e microinfluenciadores. Esses criadores oferecem conexões autênticas e engajamento real, o que se torna um diferencial competitivo em tempos de volatilidade econômica.”.

A {IN}code se diferencia por estabelecer conexões autênticas entre marcas e influenciadores, criando campanhas que vão além dos números e do retorno financeiro. Com um profundo conhecimento do mercado de entretenimento e celebridades, especialmente no meio sertanejo, Gilberto desenvolve estratégias que ressoam de forma única com o público-alvo.

Gilberto Silva Jr. possui mais de 10 anos de experiência no mercado de entretenimento e notícias, com um foco especial no universo sertanejo, onde tem se destacado por sua capacidade de identificar oportunidades e criar soluções estratégicas eficazes. Sua maior e mais recente conquista foi o incremento de 400% no faturamento do Portal Leo Dias em apenas 1 ano de atuação, empresa onde era Sócio e atuava como Diretor Comercial.

Sob sua liderança, a {IN}code expande sua atuação para diversas verticais do mercado, sempre mantendo o compromisso com a autenticidade e a geração de valor em todas as parcerias.

Sobre a {IN}code:

A {IN}code é uma agência de marketing de influência com sede no eixo Goiânia-Brasília, especializada em conectar marcas a influenciadores de forma autêntica e estratégica. Fundada por Gilberto Silva Jr., a {IN}code se destaca por sua expertise em criar campanhas personalizadas que ressoam profundamente com o público-alvo. Com um foco em inovação, diversidade e inclusão, a agência oferece soluções que vão além dos números, gerando valor real tanto para as marcas quanto para os influenciadores. A {IN}code está comprometida em redefinir o marketing de influência no Brasil, estabelecendo novos padrões de transparência e impacto no setor.