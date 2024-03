Mark Zuckerberg vende US$ 78 milhões em ações da Meta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 21:32 Para compartilhar:

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vendeu um total de US$ 75,88 milhões em 154 mil ações da Meta, segundo documentos divulgados nesta segunda-feira, 18, pela Securities and Exchange Commission (Sec, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

As vendas foram realizadas em 14 e 15 de março, em três momentos diferentes. No primeiro lote, foram vendidas 45.919 ações, no valor de US$ 22,74 milhões; no segundo, foram vendidos US$ 15,59 milhões em 31.493 ações. No último lote, no dia 15, Zuckerberg vendeu US$ 37,55 milhões, em 77.412 ações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias