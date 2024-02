Mark Zuckerberg pede desculpas às famílias pelo impacto das mídias sociais nas crianças

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/02/2024 - 2:29 Para compartilhar:

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, apresentou um pedido surpresa de desculpas às famílias das vítimas de abuso sexual infantil online no meio de uma acalorada audiência no Senado no Capitólio dos EUA.

Numa atitude surpreendente na quarta-feira (31), o chefe bilionário da Meta levantou-se da cadeira e virou-se para o fundo da sala, onde os pais seguravam fotografias dos seus filhos que, segundo eles, tinham sido prejudicados pelas redes sociais.

“Sinto muito por tudo o que vocês passaram”, disse Zuckerberg, que foi questionado durante horas por legisladores sobre o fracasso da Meta em reprimir os predadores infantis e os crimes de “extorsão” no Facebook e no Instagram.

“Ninguém deveria passar pelas coisas que suas famílias sofreram”, acrescentou Zuckerberg. “E é por isso que investimos tanto e continuaremos a fazer esforços em todo o setor para garantir que ninguém tenha que passar pelas coisas que suas famílias sofreram.”

No início da audiência, a comissão do Senado exibiu um vídeo no qual crianças falavam sobre sofrer bullying nas plataformas de mídia social. Senadores contaram histórias de jovens que tiraram a própria vida após serem extorquidos por dinheiro após compartilharem fotos com predadores sexuais.

“Você gostaria agora de pedir desculpas às vítimas que foram prejudicadas pelo seu produto?” Hawley perguntou, observando que a audiência estava sendo transmitida ao vivo pela televisão.

O magnata da tecnologia de 39 anos respondeu levantando-se da cadeira e tossindo o mea culpa rastejante para a sala lotada.

“Seu produto está matando pessoas”, disse Hawley a Zuckerberg enquanto argumentava que o Congresso deveria agir rapidamente para revogar a Seção 230 , que protege as plataformas de mídia social da responsabilidade pelo conteúdo postado por seus usuários.

O senador do Missouri também pressionou Zuckerberg sobre se a Meta tinha planos de compensar, ou já tinha compensado, as famílias das vítimas que sofreram com a exploração online, seja financeiramente ou através de recursos de apoio como aconselhamento.

“Acredito que não”, disse Zuckerberg. “Nosso trabalho é construir ferramentas para ajudar a manter as pessoas seguras em nossas plataformas.”

