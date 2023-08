Mark Margolis, ator de ‘Scarface’ e ‘Breaking Bad’, morre aos 83 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 14:40 Compartilhe

Aos 83 anos, morreu o ator Mark Margolis, indicado ao Emmy por interpretar o chefe do cartel Hector Salamanca em ‘Breaking Bad’ e Better Call Saul’. A notícia foi confirmada pelo filho do artista, o também ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Mark faleceu na última quinta-feira (03), no Mount Sinai Hospital, na cidade de Nova York, após uma “curta doença”, segundo informou Morgan à revista Hollywood Reporter, sem dar detalhes sobre a causa.

“Ele era único. Não o veremos novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo”, declarou o empresário do artista, Robert Kolker, em comunicado enviado à revista americana Variety, especializada em cinema e entretenimento.

Mark Margolis deu vida ao personagem tio Hector Salamanca, na série de TV americana Breaking Bad, um ex-chefe do comércio de metanfetamina, que trabalhava no ramo mesmo estando em uma casa de repouso.

No ano de 2012, o ator recebeu uma indicação ao Emmy pelo papel. Depois, voltou a viver o personagem por mais cinco temporadas, na série de Bob Odenkirk, Better Call Saul, para contar a história do personagem.

A carreira de Mark Margolis começou ainda na década de 1950, com atuações em novelas e papéis coadjuvantes.

Nascido em 1939 na Filadélfia, se mudou para Nova York ainda jovem para seguir a carreira. No teatro, participou de 50 peças, além de produções na Broadway.

Em Scarface, de 1983, atuou como o mafioso Alberto The Shadow, contracenando com Tony Montana, vivido por Al Pacino.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias