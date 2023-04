Mark Cutifani será presidente do conselho do negócio de metais básicos da Vale

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 11:42 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Mark Cutifani será o presidente do recém formado Conselho de Administração do negócio de metais básicos da Vale, uma unidade com foco na transição energética, afirmou nesta quinta-feira o presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo, em conferência com analistas para comentar os resultados do primeiro trimestre.







A nomeação vem em meio à decisão da mineradora de separar a unidade de metais básicos da Vale, transformando-a em um negócio autônomo, como parte de um amplo movimento que visa destravar valor da área, em meio a perspectivas de aumento da demanda global por níquel, cobre e outros metais, para a fabricação de baterias para carros elétricos.

“Temos certeza de que ele será um parceiro valioso à medida que levamos nosso portfólio de ativos para outro nível, gerando valor significativo para nossos acionistas”, afirmou Bartolomeo.

Cutifani deverá assumir a função a partir de julho.

(Por Marta Nogueira)

