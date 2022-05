Mark Cuban, Pitbull e empresa de mídia de Paris Hilton financiam aplicativo de animação

Por Lisa Pauline Mattackal





BENGALURU, Índia (Reuters) – O aplicativo de animação immi foi lançado na loja da Apple nesta quarta-feira depois de garantir investimentos do bilionário Mark Cuban, do cantor Pitbull e da 11:11 Media, de Paris Hilton; na mais recente rodada de investimentos de celebridades em empresas focadas no metaverso e tokens não fungíveis (NFTs).

O aplicativo, que cria animações que podem ser usadas nas mídias sociais ou no metaverso, permitirá que proprietários selecionados dos populares NFTs Bored Ape Yacht Club e My Pet Hooligan animem estes personagens.

A rodada de captação de recursos da empresa avaliou o immi em 50 milhões de dólares, disse um porta-voz. Outros investidores incluem Tony Robbins, o fundador do Zoom, Eric Yuan; e o músico Steve Aoki.

Paris Hilton, que comprou e criou NFTs e investiu em várias empresas de criptomoedas, publicou um vídeo de um personagem animado do Bored Ape em sua conta no Twitter no domingo.

A immi planeja lançar seus próprios personagens como NFTs, além de animar mais NFTs existentes no futuro, disse a empresa.

Os investimentos de capital de risco em startups focadas em NFT aumentaram no ano passado, com mais de 2 bilhões de dólares injetados em 331 empresas, de acordo com o provedor de dados Pitchbook.

