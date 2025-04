Mark Carney vence eleições no Canadá e promete derrotar Trump

OTTAWA, 29 ABR (ANSA) – O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, venceu as eleições no país na manhã desta terça-feira (29) e prometeu derrotar os Estados Unidos na guerra comercial do presidente americano, Donald Trump.

Após uma campanha dominada pelas tarifas e ameaças de anexação do território canadense ao país vizinho, o premiê prometeu traçar “um novo caminho” em um mundo “fundamentalmente transformado” por um EUA que se tornou “hostil ao livre comércio”.

“Superamos o choque da traição americana, mas nunca devemos esquecer as lições”, disse Carney, acrescentando que o “antigo relacionamento” de seu país com os EUA “acabou”, porque “o presidente Trump está tentando nos destruir para nos possuir”.

“Venceremos esta guerra comercial e construiremos a economia mais forte do G7”, garantiu o primeiro-ministro eleito, que lidera a atual presidência rotativa do G7 desde janeiro, após substituir o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, que renunciou.

Apesar do Partido Liberal ter se mantido à frente do governo, seus membros não conquistaram as 172 cadeiras necessárias para formar a maioria – a Câmara tem 343 cadeiras – , o que exigirá acordos com partidos menores.

Já o Partido Conservador de Pierre Poilievre tentou vencer as eleições, mas os ataques de Trump, combinados com a saída do impopular Trudeau, transformaram a disputa. Ele admitiu a derrota nesta terça e prometeu trabalhar com os liberais para conter o líder americano.

“Sempre colocaremos o Canadá em primeiro lugar”, disse Poilievre a apoiadores na capital canadense.

A vitória de Carney recebeu comentários de líderes internacionais.

“Parabéns a Mark J. Carney e ao Partido Liberal pela vitória eleitoral. O vínculo entre a Europa e o Canadá é forte – e está se fortalecendo. Espero trabalhar em estreita colaboração, tanto bilateralmente quanto dentro do G7. Defenderemos valores democráticos compartilhados, promoveremos o multilateralismo e apoiaremos o comércio livre e justo”, escreveu no X a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Outro entre os primeiros a parabenizar Carney pela vitória foi o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

“O Reino Unido e o Canadá são aliados, amigos e parceiros muito próximos. Com a sua liderança e com o seu relacionamento com o Reino Unido, estou certo que as relações entre os nossos países continuarão a crescer”, disse Starmer em comunicado.

Já a França, do presidente Emmanuel Macron, disse “não ver a hora de trabalharem juntos”.

A China também se posicionou sobre as eleições canadenses.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, o país “está disposto a desenvolver as relações China-Canadá com base no respeito recíproco, na igualdade e nas recíprocas vantagens”.

Da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou estar “confiante” sobre as futuras relações entre Ottawa e Kiev e agradeceu ao Canadá “por seu apoio militar, financeiro e humanitário às sanções contra a Rússia”. (ANSA).