Marítimo Brasil vence Caxias e retoma liderança da Liga Serrana Time de Canoas é o primeiro colocado da competição, mesmo com número inferior de partidas em relação aos adversários

O Marítimo Brasil conquistou mais uma importante vitória na Liga Serrana. A equipe de Canoas se impôs e derrotou o tradicional time do Caxias, por 3 a 0, fora de casa, na sua décima partida na competição. Os gols dos visitantes foram marcados por Marcelo Germano, Antônio ‘Carioca’ e Willian.

Com o resultado, o Marítimo reassumiu a liderança da competição, chegou aos 22 pontos e ultrapassou o time do Esportivo, que soma 21 em 11 duelos. Já o Caxias segue na quarta posição, com 16 pontos.

Um dos destaques da partida, o zagueiro Marcelo Germano não só parabenizou a equipe, mas também valorizou o rendimento do Marítimo.

– Acho que temos que valorizar muito esta vitória. Conseguimos impor nosso jogo e conquistamos um resultado importante diante de uma equipe que não é só tradicional dentro do estado, mas também está bem posicionada na tabela. Merecemos esse resultado – disse o defensor, que foi capitão do Vasco por mais de dez anos.

Os meninos maritistas voltam ao campo na próxima segunda-feira, contra o Ivoti, às 15h (de Brasília), no Estádio dos Eucaliptos. O adversário é o penúltimo colocado da Liga Serrana, com 10 pontos.

