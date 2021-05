Mariska Hargitay parabeniza menina que se livrou de sequestrador com dica de ‘Law & Order: SVU’

Mariska Hargitay elogiou a coragem de uma menina norte-americana de 11 anos que usou uma dica que aprendeu na série “Law & Order: Special Victims Unit”, para se livrar de um sequestrador.

Alyssa Bonal, moradora da Flórida, nos Estados Unidos, foi perseguida por um homem que tentou sequestrá-la no meio da rua a ameaçando com uma faca. Ela brincava com um slime azul no momento e jogou a gosma no casaco dele para que a polícia tivesse mais facilidade em localizá-lo depois.

Uma tática parecida já foi usada por uma das vítimas da ficção. E, na vida real, assim como na TV, o criminoso foi localizado pelas autoridades mais tarde, e imediatamente identificado por causa das manchas azuis que tinha em sua roupa.

“Alyssa, em primeiro lugar quero dizer que estou aliviada e grata por saber que você está segura agora”, Hargitay escreveu na legenda de um post que fez no Instagram. “E também estou honrada por fazer parte de sua história de coragem. Você é muito BRAVA, Forte e Inteligente. Se cuida. Com todo amor, sua fã número um, Mariska”, completou a atriz de 57 anos.

