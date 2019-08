Marisa reduz prejuízo líquido em 23,6% no 2º trimestre, para R$ 28,282 mi

A rede varejista Marisa registrou um prejuízo líquido de R$ 28,282 milhões no segundo trimestre deste ano, uma melhora de 23,6% em relação ao prejuízo de R$ 37,008 milhões do segundo trimestre do ano passado. A empresa informou ainda um prejuízo líquido pro-forma comparável de R$ 21,133 milhões, que representou uma melhora de 42,9%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado total somou R$ 95,4 milhões no segundo trimestre, aumento de 39,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Já o Ebitda ajustado total pro-forma atingiu R$ 39,2 milhões, sendo que neste critério houve uma retração 19,7%.

Considerando apenas as operações do varejo, o Ebitda ajustado pro-forma ficou negativo em R$ 500 mil no segundo trimestre, ante um saldo positivo de R$ 14,6 milhões de igual período do ano passado.

A receita líquida do varejo avançou 1,9%, para R$ 542 milhões. Nas despesas, as com vendas somaram R$ 213 milhões (-6,4%) e as gerais e administrativas R$ 41 milhões (-5,9%).

Já o lucro bruto do varejo pro-forma recuou 10,7%, para R$ 246,9 milhões, gerando uma margem bruta de 45,5%, representando uma queda de 6,4 pontos porcentuais.

Segundo a empresa, o lucro bruto foi impactado principalmente pela maior atividade promocional no mês de junho, além de melhorias na qualidade de produto e aumento do dólar, que impactou o custo do produto vendido e pressionou a margem.

O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 38,9 milhões no segundo trimestre, uma piora frente às perdas de R$ 27,2 milhões do mesmo período de 2018. Segundo a empresa, porém, excluindo-se os impactos do IFRS 16, o resultado teria ficado negativo no segundo trimestre deste ano em R$ 28,6 milhões.