Marisa Orth revela que apresentar o BBB ao lado de Bial foi ‘um fracasso’

Marisa Orth, de 61 anos, voltou a ser pivô de uma polêmicas nas redes sociais, após um vídeo viralizar. Nas imagens, a atriz comenta sobre sua participação como apresentadora do reality show ‘Big Brother Brasil’, que terá neste ano a sua 25ª edição.

Em entrevista ao ‘Embrulha Sem Roteiro’, a atriz comentou que foi pressionada pela Rede Globo a participar do projeto, e que sabia desde o início que “não ia prestar”.

Na primeira edição do reality, Marisa dividiu a condução do programa com Pedro Bial por um curtíssimo período de tempo. Durante a entrevista, ela explica porque a parceria foi desfeita: “Uma das coisas que a Globo me pressionou a fazer (apresentar o BBB), mas também tinha que ter o Pedro Bial. Eu dizia ‘não vai dar certo’”, começa.

Ela conta que a dupla não tinha entrosamento e a forma que eles planejaram de conduzir o programa era muito diferente, mas que por causa do alto salário, acabou aceitando. “É melhor um grupo de cinco pessoas. Dupla? Eu e o Bial? Ele era todo duro. Foi um fracasso retumbante.”

Marisa foi retirada do comando do programa logo no primeiro paredão. Na ocasião, ela anunciou a escolha do líder Serginho Tavares antes mesmo dele oficializar a decisão. O erro repercutiu tanto que ela passou a comandar apenas um quadro semanal com os participantes.

Apesar do breve contato com o programa, Marisa aceitou o convite para participar do depoimento ‘BBB: O Documentário’, que celebra a mais de duas décadas do reality, ao lado de Boninho, Rodrigo Dourado e Bial.