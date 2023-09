Marisa Orth detalha relação com o filho e conta que eles fizeram terapia juntos: ‘Pavio curto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 14:14 Compartilhe

Em entrevista ao podcast “Theorapia”, do ator Theodor Pereira, a atriz Marisa Orth, 59, detalhou a relação com o filho, João Antônio, 24, e contou que os dois chegaram a fazer terapia familiar para lidar com divergências.

“Eu e João fizemos dois anos de terapia juntos. Chegou nesse ponto, de briga. A gente tem muito pavio curto, minha família era bastante ‘berrenta’. A gente conversa bastante. Foi chegando numa escalada de violência, que eu falei: vai fazer terapia, e ele disse: ‘só se você vier junto’ […] Fizemos terapia familiar e foi muito bom”, contou.

“Tenho culpa por ter trabalhado demais, por não ter entendido quem ele era a tempo. Eu julgava algumas características dele como sendo apenas uma frustração do meu desejo. É um egocentrismo de mãe. Porque é muito difícil. Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, ter dito muito sim, e me culpo por ter tido que ser dura muitas vezes”, acrescentou.

Orth também contou que gostaria de ter tido mais filhos. “Dizem que no primeiro filho você erra, e no segundo você é uma expert. Só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter tido outro filho”.

