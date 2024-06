Marisa Monte recebe título pela USP em reconhecimento à trajetória artística e compromisso social

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2024 - 8:12 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 24, Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de São Paulo (USP). A honraria, concedida pela Faculdade de Educação (FE-USP), reconheceu excelência ao trabalho artístico da cantora e seu engajamento como “defensora das artes, da democracia e da educação”, além de seu envolvimento com a comunidade. Ela é a 123ª pessoa a receber o título, sendo a terceira mulher agraciada.

Marisa é embaixadora do programa USP Diversa, iniciativa que visa arrecadar recursos e oferecer bolsas de estudo para estudantes em situação socioeconômica vulnerável. A artista também fundou o Espaço Imaginário Marisa Monte no Instituto do Coração (Incor), onde pacientes recebem doações de instrumentos musicais, livros e outros materiais.

Durante a cerimônia, que contou com a presença da primeira-dama, Janja, a cantora expressou gratidão: “Receber esse título é uma prova de que a arte tem o poder de impactar vidas, de despertar consciências e promover mudanças. É um reconhecimento não apenas à minha trajetória artística, mas também ao poder da música como ferramenta de transformação social”.

No Instagram, a artista também celebrou a novidade: “Que honra poder oficializar o título de Doutora Honoris Causa da USP sendo a terceira mulher a receber a honraria. É um privilégio poder colaborar com a maior instituição de pesquisa e educação do Brasil. Muito obrigada a todos que depositaram em mim esse voto de confiança. Viva a educação, a ciência, a arte e a cultura!“.

