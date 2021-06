Marisa Monte anuncia ‘Portas’, novo álbum solo em quase dez anos

Marisa Monte está com projeto musical novo. Nesta quinta-feira, 3, a cantora publicou um vídeo no Instagram em que fala sobre o novo álbum que planejava gravar antes da pandemia de covid-19. No fim da gravação, aparece o nome dela seguido do título Portas, que seria o nome do lançamento.

Em maio de 2019, após nova pausa do grupo Tribalistas, ela falou na rede social que entraria “em um período de trabalhos internos” e ficaria “invisível por um tempo”. Comentou, ainda, que iria cuidar do jardim e voltar com “um buquê maravilhoso” para o público. Tudo indica que o plantio foi bom e a colheita ocorreu.

“Nada melhor do que o silêncio para sentir, pensar e fazer música”, ela diz no vídeo publicado nesta quinta-feira. “No início do ano de 2020, eu tinha muitas músicas prontas e o meu plano era, em maio, entrar no estúdio para começar a gravar um novo álbum. Seria o meu primeiro disco solo de inéditas em quase dez anos”, contou.

No entanto, o surto do novo coronavírus encheu o mundo de incertezas e, segundo ela, ficou difícil fazer planos. “Foi quando um amigo meu me disse que a vida tem seu próprio GPS e que toda vez que a gente perde uma oportunidade, começa logo a recalcular a rota em busca da próxima saída.”

Desde a publicação sobre a pausa até agora, Marisa Monte não esteve completamente fora de vista. Em junho do ano passado, a cantora lançou a terceira fase do projeto Cinephonia, que deixa disponível nas plataformas de streaming 30 canções gravadas por ela e que até então só estavam registradas em vídeo, em formato VHS e DVD.

No material distribuído para a imprensa na ocasião, ela comentou que todas as canções selecionadas para o projeto fazem parte “de trilhas sonoras dos meus registros audiovisuais, mas que não estavam disponíveis em áudio streaming”. Essa grande compilação é resultado de quatro anos de pesquisas da cantora e compositora, em parceria, desta vez, com arquivistas, biblioteconomistas, pesquisadores, restauradores de áudio e vídeo, técnicos em informática.

