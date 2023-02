Marisa Lojas troca presidente do conselho de administração

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/02/2023 - 7:56 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A Marisa Lojas anunciou na noite de domingo que Marcelo Doll Martinelli renunciou ao posto de presidente do conselho de administração. Para o lugar do executivo, a rede de varejo elegeu João Pinheiro Nogueira Batista.

A companhia também anunciou a renúncia de Dilson Batista dos Santos Filho como membro independente do conselho, sendo substituído por Luis Paulo Rosenberg.

Batista foi diretor financeiro da Petrobras e é presidente do conselho de administração da Codesa, além de conselheiro da petroquímica Braskem, afirmou a Marisa Lojas em fato relevante.





Na semana passada, a empresa anunciou a renúncia do presidente-executivo Adalberto Pereira Santos e do membro independente do conselho de administração Marcelo Adriano Casarin.

A companhia informou ainda a contratação da “BR Partners para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos”.

