Marisa Lojas registra lucro líquido de R$ 44,4 milhões no 3º trimestre

A Marisa Lojas apresentou lucro líquido de R$ 44,4 milhões no terceiro trimestre de 2021 revertendo, assim, prejuízo de R$ 124,5 milhões do mesmo período do ano passado. Em 2019, antes da pandemia, o prejuízo havia ficado em R$ 76 milhões. O CEO da companhia, Marcelo Pimentel, disse que a empresa ganhou eficiência e, apesar das lojas de rua de grandes centros ainda não terem voltado ao movimento pré-pandemia, a conversão de vendas das lojas melhorou e gira hoje em cerca de 20%.

A empresa informa que houve reversão de R$ 90 milhões em IR/CR sobre créditos de PIS/Cofins reconhecidos em 2018. Sem isso, o resultado do trimestre teria sido de prejuízo líquido de R$ 45 milhões, ainda assim, o menor do que o registrado no pré-pandemia.

O Ebitda ficou em R$ 11,7 milhões ante resultado negativo de R$ 84,6 milhões reportado um ano antes. O Ebitda ajustado no período somou R$ 12,8 milhões, frente a um Ebitda ajustado negativo de R$ 80,7 milhões no terceiro trimestre de 2020. A margem bruta do grupo voltou ao patamar de 2019, em 42,3%, ante 31,1% no mesmo período de 2020.

A receita líquida do varejo totalizou R$ 530,1 milhões, alta de 18,7% ante um ano atrás. As vendas em mesmas lojas vieram praticamente em linha em relação ao terceiro trimestre de 2019, com queda de 0,8%. Já na plataforma digital houve crescimento de 19,4% em relação a 12 meses atrás. A participação nas vendas totais foi de 12,5%. Antes da pandemia, no terceiro trimestre de 2019, essa porcentagem era de 6,3%.

Saiba mais