Marisa Lojas: prejuízo líquido fica em R$ 148,3 mi no 1º trimestre

A Marisa Lojas apresentou um prejuízo líquido ajustado de R$ 148,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, praticamente estável (-0,4%) ante o prejuízo de R$ 149 milhões registrado no mesmo período de 2023. O resultado foi pressionado principalmente pela queda nas receitas de vendas de mercadorias, devido ao menor nível de estoques e à redução do parque de lojas, explicou a empresa em release de resultados.

O Ebitda consolidado ficou negativo em R$ 74,8 milhões, ante número igualmente negativo de R$ 82,5 milhões na mesma base de comparação, como reflexo também da redução da receita bruta do varejo, causada pelo nível de estoque reduzido.

A receita líquida consolidada caiu 48,4% no período de janeiro a março na comparação anual e totalizou R$ 252,7 milhões.

A empresa registrou uma redução de vendas nas mesmas lojas físicas de 25,8% entre os trimestres, o que, segundo a Marisa, foi causado pelo desempenho de janeiro, tradicionalmente um mês mais fraco. O faturamento das vendas digitais recuou 44,3%, devido à sazonalidade do período. A participação deste canal no faturamento total se manteve em 7%.

Já a dívida líquida saltou de R$ 69,5 milhões em dezembro do ano passado para R$ 310,5 milhões em março último, fato explicado em parte pelo aumento da dívida bruta, em decorrência de três emissões de notas comerciais que somaram R$ 240 milhões.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 42,7 milhões no trimestre frente ao resultado também negativo de R$ 72,7 milhões um ano antes. Após ajuste no critério IFRS 16, o montante foi negativo R$ 27,6 milhões, ante R$ 49,7 milhões no primeiro trimestre de 2023, em razão da redução da taxa Selic e o delta de variação monetária de processos tributários, segundo a companhia.