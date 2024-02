Marisa Lojas confirma Andrea Menezes como CEO e Roberta Ribeiro Leal com CFO e RI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 19:19 Para compartilhar:

A Marisa Lojas comunicou neste domingo em fato relevante que Andrea Maria Meirelles de Menezes, que atualmente é membro independente do conselho de administração da companhia, assumirá o cargo de CEO, no lugar de João Nogueira Batista, conforme apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ao mesmo tempo, Roberta Ribeiro Leal assumirá o cargo de diretora de Relações com Investidores, de forma cumulativa às funções que já exerce de diretora Financeira (CFO).

Segundo o fato relevante, as mudanças fazem parte da conclusão das importantes etapas da reestruturação operacional e do processo de redução de custos da companhia.

“A troca na gestão da companhia ocorre em atendimento ao plano de reestruturação traçado pela diretoria e pelo conselho de administração, que a partir desta data entra em nova fase e contemplará, dentre outros vetores, o reposicionamento comercial da companhia”, diz o documento.

A Marisa diz ainda que Andrea Menezes possui ampla experiência como executiva do setor financeiro e como conselheira de empresas. É especialista em finanças, estratégia, ESG e inovação. Exerceu durante os últimos 4 anos o cargo de conselheira de administração do Banco Fibra.

Foi executiva estatutária de várias instituições financeiras. Sua carreira também conta com passagens pelos bancos JPMorgan, Banco Cargill, Merrill Lynch e Lehman Brothers Brasil. É conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa-IBGC, possui MBA em ESG (Ibmec) e Relações Governamentais (FGV), além ser Mestre em Ciências (Física) pela USP.

