Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura, morre aos 89 anos

O peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu no domingo (13) aos 89 anos em Lima, onde viveu os últimos meses afastado dos eventos públicos após uma carreira prolífica que o levou ao topo das letras hispânicas.

Escritor universal a partir da complexa realidade de seu país, Vargas Llosa integrou o chamado ‘boom’ latino-americano ao lado de outros grandes nomes como o colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Julio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo.

“Com profunda dor, tornamos público que nosso pai, Mario Vargas Llosa, faleceu hoje em Lima, cercado por sua família e em paz”, escreveu seu filho mais velho, Álvaro, em uma mensagem também assinada por seus irmãos Gonzalo e Morgana.

O governo peruano decretou “Luto Nacional no dia 14 de abril” e anunciou bandeiras a meio mastro em áreas do Estado devido ao falecimento.

A família não informou o horário nem as causas da morte, mas o escritor laureado estava com sua saúde debilitada desde que voltou à capital peruana em 2024, após deixar Madri.

“Sua partida entristecerá seus parentes, seus amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no fato de que ele gozou de uma vida longa, múltipla e frutífera”, acrescentou a família no comunicado divulgado nas redes sociais.

Alguns fãs se aproximaram em silêncio da residência do escritor, no bairro boêmio de Barranco, na capital do Peru, e exibiram livros do Vargas Llosa.

“(Vargas Llosa) é um exemplo que mostra que uma pessoa pode viver fazendo aquilo que mais o apaixona, e em seu caso foi a literatura”, declarou à AFP David Marreros, um artista plástico de 30 anos.

A tristeza era evidente em Gustavo Ruiz, um filósofo, que, sem conter as lágrimas, afirmou que o escritor “foi uma referência muito importante que dizia que a literatura havia salvado sua vida”.

– “Gênio intelectual” –

Vargas Llosa planejou as ações que deveriam ser adotadas após sua morte e deixou instruções para seus filhos, incluindo a ausência de cerimônia pública.

O autor da obra-prima “Conversas no Catedral” também pediu para ser cremado e ter uma despedida com cerimônia privado, apenas para a família e os amigos próximos.

“Procederemos nas próximas horas e dias de acordo com suas instruções”, anunciou a família.

A presidente peruana, Dina Boluarte, lamentou o falecimento e afirmou que “seu gênio intelectual e sua vastíssima obra permanecerão como um legado imperecível para as futuras gerações”.

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, descreveu Vargas Llosa como “mestre da palavra, grande cronista da Hispanoamérica e intérprete agudo de suas rotas e destinos”. El acrescentou que “sua profusa e profunda obra literária permanece como um enorme legado para a América Latina e o mundo”.

“Entristecido ao saber do falecimento do grande escritor e intelectual peruano Mario Vargas Llosa”, comentou na rede X o subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, que destacou que “seus temas e interesses eram atemporais e universais, como foi reconhecido pelo seu Prêmio Nobel de Literatura”.

“Mario Vargas Llosa faleceu, um Mestre dos Mestres. Nos deixa obra, admiração e exemplo. Nos deixa um rumo para o futuro”, escreveu também o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe.

O escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, amigo de Vargas Llosa, afirmou que a partida é “um luto para o Peru”. “Ninguém nos representou tanto quanto ele no mundo por sua obra em geral, sua teimosia, sua limpeza, sua enormidade”, acrescentou.

– Discreto –

Nascido na cidade de Arequipa, sul do Peru, em 28 de março de 1936, Vargas Llosa passou os últimos meses de maneira discreta na capital ao lado da família, afastado de eventos públicos.

Mas algumas fotos mostraram seu novo estilo de vida. Acompanhado pelo filho Álvaro, o escritor se dedicou em Lima a relembrar seus passos, visitando os locais que o inspiraram para criar alguns de seus romances emblemáticos.

Vargas Llosa viveu esta última etapa sob os cuidados de sua filha Morgana e de sua ex-esposa Patricia Vargas Llosa.

A saúde do escritor foi afetada consideravelmente a partir de 2023, após ter sido hospitalizado em junho por contrair covid-19 pela segunda vez, quando vivia na Espanha, país do qual recebeu a nacionalidade em 1993. Em abril de 2022, ele havia sido contagiado pela primeira vez.

