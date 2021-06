Mário prega respeito em Fluminense x Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores: ‘Será muito difícil’

Um sorteio na sede da Conmebol, nesta terça-feira, definiu que o Fluminense vai encarar o Cerro Porteño (PAR) nas oitavas de final da Libertadores. Durante live na “FluTV”, o presidente Mário Bittencourt analisou o confronto e pregou respeito aos adversários. As partidas das oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 13 e 20 de julho. A volta será disputada no Maracanã.

– Recado que eu deixo é o mesmo que eu deixei no final do sorteio da primeira fase, que a gente vai honrar essa camisa, vai fazer um grande confronto nas oitavas de final. Que a gente possa passar, seguir na competição e trazer esse título para nossa torcida que tanto merece e que espera isso há tanto tempo. Que a gente siga focado, que a torcida siga ao nosso lado, ao lado dos torcedores, dando todo apoio, incentivando os acertos e os momentos bons, perdoando os momentos ruins, os erros – analisou Mário.

– A gente fez uma brincadeira aqui hoje da aposta, enfim, a verdade é que, como eu disse no início, é que o que vier, tem que estar preparado porque do outro lado tem um monte de gigante, do nosso lado tem um monte de gigante. Respeitar o Cerro, já começo a falar sobre isso hoje. O Roger falou isso no sorteio anterior, em Libertadores todos os jogos são muito difíceis. Então, que a gente não ache que está indo para um confronto que vai passar com facilidade. Vai ser com certeza um confronto muito difícil. Todos vão ser muito difíceis, mas que a gente possa seguir em frente – completou.

Mário participou de live na FluTV (Foto: Reprodução/ FluminenseFC)

A brincadeira a qual Mário se refere foi feita pouco antes do sorteio, quando cada participante da transmissão deu um palpite sobre o adversário. Este será o quinto duelo entre as equipes na história e o último terminou em pancadaria generalizada.

– Um palpite, não é quem eu prefiro… Como eu disse, quem vier, a gente vai enfrentar e encarar. Mas meu palpite é que a gente vai pegar o Cerro Porteño para que o nosso Romerito possa nos receber no aeroporto e estar com a gente no Paraguai – disse o presidente.

O Fluminense ficou com a sétima colocação geral após a fase de grupos. Desta forma, o Tricolor tem menos possibilidades de definir confrontos em casa. No chaveamento, o clube ficou do lado de Flamengo x Defensa y Justicia (ARG) e Olimpia (PAR) x Internacional, que decidem as quartas de final entre si, além de Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona (EQU), adversários de quem passar entre Flu e Cerro.

