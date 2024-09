Mário Gomes se emociona ao pedir doação após sofrer ação de despejo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 20:16 Para compartilhar:

O ator Mário Gomes, 71 anos, compartilhou novo vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira, 18, após ter sido despejado do imóvel em que morava com a família desde 2002, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele agradeceu a solidariedade dos fãs e pediu doações.

“Olá, pessoal! Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, que não merece passar pelo que está passando, queimadas, essa coisa toda. Mas quero só agradecer ao apoio que vocês vêm me dando. Me emociono de chorar muito, de escorrer muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo. Estou aqui para agradecer por essa imensa solidariedade”, disse ele no Instagram.

+Ator Mário Gomes declara após ser despejado: ‘Estou na rua, debaixo da ponte’

+Arrependido, Mário Gomes volta à mansão de onde foi despejado e cobre pichação: ‘Me redimir’

“Muito obrigado a todos! Quem puder ajudar com 1 real ou apenas comentando, eu ficarei grato!”, escreveu ele na legenda da publicação, informando, também, a chave-pix.

A mansão onde ele morava com a esposa e dois filhos menores, foi a leilão para quitar dívidas trabalhistas com costureiras da antiga confecção que o ator tinha no Paraná. A casa, que fica de frente para o mar, é avaliada em mais de R$ 20 milhões e foi arrematada por R$ 720 mil.

O ator enfrentava uma batalha desde 2007, quando se desfez de uma empresa e ficou devendo salários a 84 funcionárias. Na ocasião, a dívida era de R$ 923 mil. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse para leilão para quitar a quantia devida.

O artista possuía, também, dívidas acumuladas em IPTU, que já ultrapassavam R$ 100 mil.

Mário Gomes é candidato a vereador no Rio pelo Republicanos e não declarou bens no site da Justiça Federal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mário Gomes (@mariogomes__ator)