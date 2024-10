Mário Gomes sai em defesa do filho após jovem surgir ostentando nas redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 9:05 Para compartilhar:

O ator Mário Gomes, que passa por dificuldades desde o dia que foi despejado da mansão onde morava – localizada em um condomínio de luxo na Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para defender o filho João Palma pelas crítica que vem sofrendo por estar “ostentando” nas plataformas digitais.

+ Mário Gomes se emociona ao pedir doação após sofrer ação de despejo

+ Mário Gomes mostra casa onde vai morar após ser despejado de mansão

As críticas começaram assim que alguns seguidores notaram que o jovem estava publicando algumas fotos em locais luxuosos, enquanto o pai fazia vaquinha virtual para arrecadar fundos para sua campanha a vereador no Rio. O ato não conseguiu se eleger.

“Como é que é? Sério que o filho dirige um Porsche? Como é que o pai estava aos prantos por conta da casa e o filho dirigindo um carro extremamente caro?”, questionou uma seguidora. “E o povo dando dinheiro! Agora vai a gente estar passando por necessidades, ninguém ajuda”, comentou outra.

Por conta disso, Márcio Gomes publicou uma nota nas redes sociais em que afirmou: “Venho aqui para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de João e Maria, peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc”.

“Ele nunca foi pobre, deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente, regularmente, skate, surf, bola, academia, sem luxo, direto ao ponto, hoje em volta dele, em função de todo movimento e das músicas que ele passou a cantar, produtoras grandes de outros países e do Brasil passaram a se interessar pelo trabalho dele e estão investindo”, completou.

Relembre o caso

Mário Gomes Mário Gomes publicou em seu perfil no Instagram um vídeo mostrando detalhes da sua nova morada, após ser despejado de sua mansão no Rio de Janeiro.

Agora, o ator vive em um espaço mais humilde e compartilhou algumas imagens da mudança. “Está uma bagunça total”, disse ele, explicando que precisará de um tempo para organizar todos os itens.

“Aqui é o lugar que a gente arrumou para as coisas, está tudo meio bagunçado, de qualquer jeito, não dá nem para esticar a cama. Mas a gente acaba se virando, e pelo menos surgiu esse lugar para colocar as tralhas, está uma bagunça total. Estamos aí, o negócio é esse, tem que ir em frente”, completou.

Antes de deixar a mansão onde vivia, o ex-galã da Globo compartilhou uma frase por meio dos Stories da rede social. “Agora é definitivo. A polícia chegou. Estamos saindo do nosso lar”, escreveu.

Desde que recebeu ordem de despejo, Gomes passou a receber ajuda financeira de seus seguidores nas redes sociais. Ele disponibilizou uma chave pix para que os fãs façam doações.

Mário Gomes foi despejado da propriedade onde morava desde 2002 com sua família no domingo, 15, após o imóvel ir a leilão para pagar uma dívida trabalhista que o ator tinha no Paraná, desde 2007, quando sua antiga confecção entrou em falência. Na época, ele ficou devendo salários a 84 funcionários.

A dívida começou em R$ 923 mil, segundo o jornal “EXTRA”. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse a leilão.