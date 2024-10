Mário Gomes passa mal em sua antiga casa e é levado a hospital no Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 18:36 Para compartilhar:

Aos 71 anos de idade, Mário Gomes foi levado às pressas nesta quinta-feira, 3, para o Centro de Emergência Regional (CER), anexado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Rio de Janeiro.

O ator sofreu dois desmaios e precisou ser carregado por paramédicos em sua antiga residência, da qual foi despejado em setembro por ordem judicial. Ele estava no local gravando um vídeo quando se sentiu mal.

“É estresse! Pensei que fosse o câncer, mas não é”, disse ele à agência de fotos AgNews, que estava no local no momento do socorro.

Além dos desmaios, o candidato a vereador pelo Rio de Janeiro teve crises intensas de dor na virilha – local onde ele já teve câncer duas vezes. A suspeita médica é de que o ator estivesse com uma hérnia na região.

A equipe do carioca se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. “Comunicamos que, durante a gravação em sua antiga residência, Mário Gomes sentiu uma forte dor no local onde já havia enfrentado um câncer. Ele está recebendo os cuidados necessários e em breve traremos mais notícias”, dizia a nota.

Mário Gomes foi despejado da mansão que ocupou por 22 anos com a família na zona oeste do Rio em setembro, e desde então faz publicações em seu perfil no Instagram em protesto à decisão judicial.

Em 2013, o ator foi diagnosticado com câncer de próstata. Em 2020, houve uma recidiva da doença e ele passou por uma cirurgia.