Mário Gomes mostra casa onde vai morar após ser despejado de mansão

Mário Gomes publicou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 20, um vídeo mostrando detalhes da sua nova morada, após ser despejado de sua mansão no Rio de Janeiro.

Agora, o ator vive em um espaço mais humilde e compartilhou algumas imagens da mudança. “Está uma bagunça total”, disse ele, explicando que precisará de um tempo para organizar todos os itens.

“Aqui é o lugar que a gente arrumou para as coisas, está tudo meio bagunçado, de qualquer jeito, não dá nem para esticar a cama. Mas a gente acaba se virando, e pelo menos surgiu esse lugar para colocar as tralhas, está uma bagunça total. Estamos aí, o negócio é esse, tem que ir em frente”, completou.

Antes de deixar a mansão onde vivia, o ex-galã da Globo e candidato a vereador no Rio de Janeiro, compartilhou uma frase por meio dos Stories da rede social. “Agora é definitivo. A polícia chegou. Estamos saindo do nosso lar”, escreveu.

Desde que recebeu ordem de despejo, Gomes passou a receber ajuda financeira de seus seguidores nas redes sociais. Ele disponibilizou uma chave pix para que os fãs façam doações.

Mário Gomes foi despejado da propriedade onde morava desde 2002 com sua família no domingo, 15, após o imóvel ir a leilão para pagar uma dívida trabalhista que o ator tinha no Paraná, desde 2007, quando sua antiga confecção entrou em falência. Na época, ele ficou devendo salários a 84 funcionários.

A dívida começou em R$ 923 mil, segundo o jornal “EXTRA”. Em 2011, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse a leilão.

