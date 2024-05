Mário Frias tem vitória na Justiça contra Samara Felippo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 12:11 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 27, o deputado federal Mário Frias (PL-SP) venceu na Justiça o processo que movia contra Samara Felippo. A atriz foi condenada a indenizá-lo em R$ 15 mil por danos morais, mas ainda pode recorrer.

A decisão foi noticiada pela colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, e diz respeito ao processo movido pelo político em razão de posts feitos no Instagram da atriz.

O que aconteceu?

Em abril de 2023, Samara Felippo compartilhou uma foto de 1999, dos bastidores de “Malhação: Múltipla Escolha”;

No registro, a atriz aparece ao lado de Fernanda Nobre , Priscila Fantin e Robson Nunes , além de Mário Frias;

, e , além de Mário Frias; “Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio!”, escreveu, cobrindo o rosto de Frias com um emoji de palhaço;

Na sequência, ela ainda usou emojis de jumento e fezes para cobrir o rosto do deputado;

Posteriormente, a atriz foi processada por Frias.

Na sentença, à qual a IstoÉ Gente teve acesso, o juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Vergueiro, em São Paulo, destaca: “As publicações, da forma como foram elaboradas, não indicam a intenção de criticar um ato, uma conduta ou, mesmo, a atuação do autor [Mário Frias]. Trata-se de agressão pessoal, sequer relacionada a algum fato específico, e que visa unicamente atingira honra e a imagem do autor”.

Isso significa que, apesar de ter o direito de discordar da conduta política do deputado, a atriz não teria expressado nenhuma crítica de tal natureza, tendo somente feito uma “violação à honra” de Frias.

Na ação, a defesa do deputado pede R$ 20 mil de indenização. Apesar disso, a sentença foi fixada em R$ 15 mil, “para a adequada penalização” de Samara (para que evite a repetição do atentado), “sem resultar no enriquecimento sem causa” de Frias.

A reportagem procurou Samara Felippo para comentários e esta nota será atualizada após a resposta da atriz.