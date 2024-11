Mario Frias é hospitalizado em Brasília após apresentar quadro de trombose arterial

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 11:43 Para compartilhar:

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) foi internado com um quadro de trombose arterial na perna esquerda às 18h desta quarta-feira, 6, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília (DF). De acordo com a equipe do parlamentar, o quadro do ex-secretário da cultura do governo de Jair Bolsonaro (PL) é estável.

Em publicação nas redes sociais, a equipe de Mário Frias informou que o parlamentar permanecerá em observação nos próximos dias para acompanhamento médico.

NOTA DE ESCLARECIMENTO A equipe do Deputado Federal Mario Frias vem, por meio desta, esclarecer que o parlamentar encontra-se internado desde as 18h de hoje, 06 de novembro de 2024, no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília-DF, para investigação de um quadro de trombose arterial… pic.twitter.com/VW1yXPAO11 — MarioFrias (@mfriasoficial) November 7, 2024

“Agradecemos a atenção e o acompanhamento do Dr. Rafael Silva Cortes, que tem sido responsável pelo cuidado cardiológico do deputado desde o início de seu tratamento”, aparece escrito na postagem.

O parlamentar já foi internado após sofrer um infarto em julho de 2022 e, dois anos antes, também teve um problema no coração que o fez passar por um cateterismo.

O site IstoÉ tentou contato com o Hospital Santa Lúcia Sul, mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O texto será atualizado caso retorno seja recebido. O espaço segue aberto para manifestação.