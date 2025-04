Mario Frias defende Cauã Reymond e condena ‘cruzada contra a masculinidade’

Recentemente, o deputado federal Mario Frias (PL-SP) saiu em defesa do ator Cauã Reymond, alvo de polêmicas nas gravações do remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. Para Frias, o ator seria vítima de uma “cruzada ideológica contra a masculinidade no Brasil”.

No texto compartilhado em seu perfil no X, Frias classificou Cauã como “defensor de valores sólidos” e criticou o que chamou de “linchamento digital” ao qual o artista estaria sendo submetido. “Um ator reconhecido, experiente, pai de família, defensor de valores sólidos — agora transformado em alvo por exercer justamente aquilo que se espera de um homem: firmeza, clareza e autoridade.”, afirmou o parlamentar.

Além de defender o ator, o ex-protagonista de “Malhação” voltou suas críticas à TV Globo, acusando a emissora de se omitir diante das acusações. “A emissora, em vez de proteger sua equipe contra campanhas de difamação e espetáculos ideológicos, se acovarda e age como braço auxiliar de um novo código moral onde ser homem já é, por si só, um crime”, escreveu.

Mario Frias ainda relembrou o caso de José Mayer, que, em 2017, enfrentou acusações de assédio nos bastidores da televisão. Segundo ele, Mayer teria sido alvo de “uma encenação cuidadosamente montada para atender à narrativa do feminismo radical”, e lamentou que “anos se passaram, a verdade veio à tona, mas sua carreira nunca mais se reergueu”.

Para o deputado, as recentes polêmicas envolvendo Cauã Reymond teriam um objetivo: “A missão é clara: desfigurar a identidade do homem até que ele se torne irrelevante — e, com ele, a família, a autoridade paterna e os valores que sustentam a sociedade”, concluiu.