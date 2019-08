Mario Balotelli acerta com o Brescia

“Mario volta para casa”. O atacante Mario Balotelli vai retornar à Serie A três anos depois de sua última partida na Itália, após sua contratação pelo Brescia, clube da região em que cresceu, ser anunciada neste domingo.

O polêmico jogador, que buscava uma equipe depois do fim de seu contrato com o Olympique de Marselha em junho, assinou um “contrato plurianual”, anunciou o recém promovido Brescia, sem dar mais detalhes.

Segundo a imprensa local, o jogador de 29 anos, que vestiu a camisa da seleção italiana 36 vezes, teria assinado por três temporadas com esta equipe do norte do país.

“Este retorno à Italia, depois de três anos, foi conseguido pela determinação e o entusiasmo de Mario em voltar a Brescia, a cidade em que cresceu e na qual, desde que era menino, se destacou por suas qualidades físicas e técnicas”, acrescenta o comunicado.

Balotelli poderá voltar aos campos na Itália no dia 25 de setembro contra a Juventus. Ele ainda tem que cumprir uma suspensão de quatro partidas.

O Brescia, que era pretendido pelo Flamengo, volta nesta temporada à Serie A italiana, divisão que havia deixado em 2011.

Balotelli passou por grandes clubes, especialmente na Itália (Inter de Milão, Milan) e Inglaterra (Manchester City e Liverpool).

