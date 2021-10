Marinho, Zanocelo e Camacho não enfrentarão o Athletico Paranaense Atacante e meia receberam o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense nesta quarta-feira, no duelo na Vila. Já volante está entregue ao departamento médico do clube

O Santos não terá Vinícius Zanocelo e Marinho contra o Athletico-PR, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Fluminense, nesta quarta (27), e cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de três cartões.

Outro jogador que não atuará na partida é Camacho. Foi detectado uma lesão muscular na posterior da coxa direita do volante e ainda não há previsão de retorno. Ele deve desfalcar o Santos nas próximas rodadas e passará por um tratamento intensivo, sendo reavaliado diariamente pelo Departamento Médico do clube.

Por outro lado, o time de Fábio Carille terá a volta do meia Jean Mota, que cumpriu suspensão contra o time carioca após receber o cartão vermelho contra o América-MG, no último final de semana. Vale lembrar que a venda do jogador para o Inter Miami, dos Estados Unidos, por R$ 2,8 milhões, já está encaminhada.

