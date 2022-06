Marinho recebe terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Cuiabá Atacante não recebia oportunidades com Paulo Sousa e jogou 45 minutos neste sábado

Pouco utilizado por Paulo Sousa, Marinho jogou o segundo tempo inteiro contra o Internacional, neste sábado. No entanto, nos 50 minutos em que esteve em campo, o atacante pouco produziu e recebeu cartão amarelo. Com isso, o jogador não encara o Cuiabá, na próxima rodada.





Aos 36 minutos do segundo tempo, Marinho puxou Taison pelo braço para evitar contra-ataque do Internacional, derrubou o atacante e acabou levando cartão amarelo. O jogo contra o Cuiabá ocorre na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 20h30, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Contratado no início da temporada pelo Flamengo, Marinho fez 20 jogos até aqui, a maioria como reserva, e marcou apenas um gol. Revelado pelo Fluminense, o jogador já rodou por vários clubes, como Internacional, Goiás, Paraná, Ituano, Ceará, Náutico, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Santos.

