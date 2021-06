Marinho recebe o terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Sport Jogador foi advertido na derrota para o Bahia, no empate contra o Grêmio e neste domingo

O técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante na partida da próxima quarta-feira, contra o Sport, em Pernambuco, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marinho recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-MG e terá de cumprir suspensão automática.

Um dos destaques do Peixe, Marinho recebeu amarelo na estreia diante do Bahia, no empate em 2 a 2 com o Grêmio na última quinta-feira e na partida deste domingo.

E MAIS:

Na partida deste domingo, as opções para o técnico Fernando Diniz no ataque eram Lucas Braga, Ângelo e Lucas Venuto. O primeiro atua mais pelo lado esquerdo do ataque, mas também já atuou pela direita.

Se não poderá contar com Marinho, o técnico Fernando Diniz terá ao menos o retorno do volante Camacho, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG. O goleiro John e o volante Alison ainda são dúvidas.

E MAIS:

Veja também