Marinho: Nos próximos 15 dias, teremos condições de lançar programa habitacional

Em live com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho disse que, nos próximos 15 dias, o governo deverá lançar um programa habitacional. “Estamos há quase três meses tratando isso”, afirmou no vídeo transmitido pela internet. “Estamos fazendo as tratativas finais, acredito que tenhamos acertado os ponteiros aqui e nos próximos 15 dias teremos condições de lançar o programa habitacional”, afirmou.

Segundo ele, a ideia é reduzir os juros habitacional. “Isso passa pela questão do fundo de garantia, já que está havendo uma diminuição da taxa Selic e isso vai permitir que um número considerável de famílias possa ter acesso ao financiamento de casa própria”, afirmou.

Marinho disse ainda que governo lançará programa para que municípios façam legalização fundiária. “Temos hoje de 10 a 12 bilhões de unidades habitacionais no Brasil que não têm escritura pública, então, vamos lançar um programa que vai ajudar os municípios brasileiros a fazer valer a legislação”, disse.

