Marinho iguala Kaio Jorge na artilharia do Santos na temporada Atacante marcou nos dois últimos jogos e chegou a seis gols na temporada 2021

Marinho marcou um dos gols do Santos no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. Com 6 gols na temporada, o camisa 11 igualou Kaio Jorge e a dupla santista lidera a artilharia do Peixe em 2021. Foi o segundo jogo seguido em que Marinho balançou as redes pelo Brasileiro.

Os atacantes também têm se dado bem em confrontos recentes contra o Grêmio. Pelo Brasileiro do ano passado, Santos venceu o jogo do primeiro turno por 2 a 1 e empatou em 3 a 3 no segundo. Marinho marcou dois e Kaio Jorge marcou um nesses confrontos. Pelas quartas de final da Libertadores de 2020, o primeiro duelo terminou em 1 a 1 e o gol santista foi anotado pelo camisa 9. Na volta, Peixe venceu por 4 a 1 e Marinho e Kaio Jorge (2) também marcaram.

O Peixe possui 30 jogos na temporada somando 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Foram 38 gols marcados, incluindo um gol contra a favor do Alvinegro e 40 gols sofridos.

Veja os artilheiros do Santos na temporada:

6 – Marinho e Kaio Jorge

5 – Lucas Braga

3 – Gabriel Pirani e Vinícius Balieiro

2 – Jean Mota, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme

1 – Sabino, Kaiky, Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo, Pará, Bruno Marques, Kevin Malthus

E MAIS:

Veja também