Marinho faz dois, Fortaleza goleia o Bahia e dorme na vice-liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Depois de três jogos, o Fortaleza reagiu no Campeonato Brasileiro em grande estilo ao golear o Bahia por 4 a 1. Jogando na Arena Castelão, na capital cearense, o Fortaleza contou com noite inspirada de Marinho, que fez dois belos gols para garantir a vitória em jogo da 27ª rodada.

O Fortaleza vinha de duas derrotas e um empate e viu o Botafogo se distanciar na liderança. Entretanto, mostra sua força como mandante, pois segue invicto. Depois de três empates iniciais, emplacou sua 11ª vitória seguida. O novo triunfo deixa o time com 52 pontos, dormindo na vice-liderança, atrás do Botafogo, com 56, e à frente do Palmeiras, com 50, mas que ainda joga com o Vasco no domingo.

O Bahia, que vinha de importante vitória diante do Atlético-MG, por 3 a 0, segue com 42 pontos, em sexto lugar, mas pode perder a posição e sair do G-6. Foi a segunda derrota seguida como visitante, já que antes foi superado pelo Red Bull Bragantino, por 2 a 1.

Marinho já começou a partida mostrando que iria dar dor de cabeça para defesa do Bahia. Após boa jogada pela direita, chutou cruzado com muito perigo, antecedendo a jogada de seus dois gols no jogo. Antes dos gols, porém, teve outros dois chutes muito perigosos, um defendido por Marcos Felipe e outro para fora.

Até que aos 26 minutos, Marinho conseguiu abrir o placar em grande estilo. Mesmo cercado por vários marcadores, carregou pela direita, levou para o meio e chutou colocado e forte no ângulo oposto. Um golaço.

Mas não deu tempo de a torcida comemorar muito. Apenas três minutos depois, o Bahia empatou com Everaldo. Após saída de bola errada, ele foi acionado na meia-lua e também chutou colocado para empatar em grande estilo.

Marinho, porém, estava inspirado e deixou o Fortaleza novamente à frente do placar aos 35 minutos. Em jogada muito parecida com a do primeiro gol, ele invadiu a área e chutou de esquerda, desta vez mais baixo para fazer 2 a 1.

Depois de um primeiro tempo muito movimentado, o segundo tempo foi de menos oportunidades, mas seguiu bem disputado. O jogo só voltou a esquentar na reta final. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou pênalti para o Fortaleza. Aos 34, Pochettino foi para a cobrança, Marcos Felipe defendeu, mas o meia ficou com o rebote e se redimiu: 3 a 1.

Mesmo assim, o Bahia avançou para o ataque e ganhou motivação quando José Welison foi expulso direto por falta dura em Santiago Arias. Apesar disso, quem marcou e decretou o placar foi o Fortaleza. Aos 43, em bela jogada, Pikachu acionou Martínez dentro da área, que ajeitou de calcanhar para Renato Kayzer completar.

No Brasileirão, os dois times voltam a campo no domingo (29). Às 16h, o Fortaleza recebe o Cuiabá novamente no Castelão. Mais tarde, às 18h30, o Bahia duela com o Criciúma na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Fortaleza, porém, tem um jogo no meio da semana. Na terça-feira, às 21h30, visita o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), para o segundo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, o Corinthians venceu por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 4 X 1 BAHIA

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Cardona; Mancuso (Tinga), José Welison, Hércules (Pochettino), Emmanuel Martínez e Matheus Rossetto (Pedro Augusto); Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Ademir); Everaldo (Luciano Rodríguez) e Thaciano (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Marinho, aos 26, Everaldo, aos 29, e Marinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Pochettino, aos 34, e Renato Kayzer, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Rossetto e Lucero (Fortaleza); Jean Lucas (Bahia).

CARTÃO VERMELHO – José Welison (Fortaleza).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – R$ 306.031,00.

PÚBLICO – 24.160 pagantes (24.774 no total).

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).