Marinho é homenageado após completar 100 jogos pelo Santos Atacante é uma das esperanças santistas para a equipe voltar a vencer no Brasileirão

No duelo contra o Ceará, no último dia 18, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho completou 100 jogos vestindo o manto do Santos. Por conta do feito alcançado, o atleta foi homenageado nesta quarta-feira (6).

Antes do treino no gramado, Marinho foi surpreendido no auditório do CT Rei Pelé pelo Ídolo Eterno Pepe. Ao lado do técnico Fábio Carille e do executivo de futebol André Mazzuco, o Canhão da Vila entregou uma camisa comemorativa e uma placa ao atual camisa 11 do Peixe.

“Na verdade, eu queria que a gente estivesse em momento positivo para poder comemorar esse feito, ainda mais com o Seo Pepe aqui do nosso lado. É um cara que tem uma história gigante no clube e eu admiro demais. É uma honra receber essa camisa e a placa das mãos dele”, afirmou o atacante santista.

Com Marinho à disposição, o Santos faz clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira (7), às 18h30, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogador voltou aos campos recentemente após um problema muscular na coxa que o tirou por quase um mês.

“E que amanhã possa vir a vitória no clássico para a gente poder celebrar. Estamos trabalhando bastante e tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer para todos”, concluiu Marinho.

