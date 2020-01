Marinho é dúvida de Jesualdo para jogo do Santos contra o Guarani no Paulistão

Depois de empatar sem gols contra o Red Bull Bragantino na estreia pelo Campeonato Paulista, quinta-feira, na Vila Belmiro, o Santos visita o Guarani pela segunda rodada do torneio nesta segunda-feira, em Campinas, às 20h. E o técnico português Jesualdo Ferreira pode ter um problema para seu segundo jogo no comando do time praiano, já que o atacante Marinho é dúvida para a partida.

Com lesão no tornozelo esquerdo contraída diante do Bragantino, o ponta ainda tem inchaço na região e está em trabalho de fisioterapia, devendo ficar de fora do confronto com o Guarani. Caso o desfalque de Marinho se confirme, Jesualdo terá que pensar em alternativas para montar a equipe titular, que também não terá o meia-atacante Soteldo, que está com a seleção olímpica da Venezuela.

Com base no que o técnico demonstrou na estreia no Paulistão e no que foi ensaiado nos treinos da equipe santista, o time pode ser escalado de duas formas diferentes na próxima segunda. Jesualdo pode manter o tradicional 4-3-3 alvinegro ou mudar para o 4-4-2, como feito no segundo tempo diante do Bragantino. Neste caso, uma provável alteração seria a entrada do atacante Raniel como titular.

Caso o comandante português opte por manter a formação utilizada pelo argentino Jorge Sampaoli em 2019, o principal concorrente à vaga de Marinho é o paraguaio Derlis González, que entrou no segundo tempo do jogo na Vila Belmiro. Assim, Eduardo Sasha seguiria como o solitário centroavante santista, flanqueado pelo próprio González e por outro jogador de lado de campo.

Nesta perspectiva, brigam pela vaga Kaio Jorge, titular na estreia, Arthur Gomes, que entrou no segundo tempo, e Tailson, outra promessa da base santista. Kaio, porém, é dúvida, já que também se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.

Por outro lado, se Jesualdo optar pelo 4-4-2, Raniel entra na equipe e Diego Pituca é deslocado para a esquerda do meio-campo, com Alison e Sánchez por dentro e González pela direita. Tailson e Lucas Venuto também podem pintar na vaga.

De todo modo, o restante da formação santista deve seguir com Everson no gol, Pará na lateral-direita, Luiz Felipe e Luan Peres na zaga, e Felipe Jonatan fechando a defesa pela esquerda. Alison, Pituca, Sánchez e Sasha devem ser titulares.