Marinho comemora gol e minimiza memes: ‘Vocês têm de olhar pra mim como jogador’

O atacante Marinho marcou um dos gols da goleada do Santos sobre o Botafogo por 4 a 1, neste domingo, mas acabou chamando mais a atenção pela entrevista que concedeu no intervalo da partida disputada na Vila Belmiro. O resultado sustentou a equipe na terceira posição do Brasileirão.

Na saída do intervalo, após balançar as redes, ele foi questionado por um repórter qual seria o nome do gol, comemorado com uma imitação do árbitro quando consulta o VAR. “Hoje não vou dar nome para esse gol, não. Gol é gol. É o trabalho que venho fazendo. Muita gente me conhece só por meme. Então, vocês têm de começar a olhar um pouquinho pra mim também como jogador de futebol, porque sou bom pra c…, entendeu?”, disse o jogador ao Sportv.

Marinho se tornou famoso por declarações inesperadas ao fim das partidas. Neste ano, uma das que mais chamou a atenção foi o nome que deu ao gol marcado justamente contra o Botafogo no primeiro turno. Após a vitória por 1 a 0, ele classificou o gol como um “minimíssil aleatório”.

Neste domingo, após demonstrar irritação nas declarações no intervalo, Marinho brincou com o mesmo repórter ao fim da partida. E explicou a comemoração do gol anotado na etapa inicial. “Eles [VAR] demoram muito, então eu mesmo confirmei o gol”, disse o jogador, entre risos.

O triunfo deixou o time santista com 58 pontos, na terceira posição, ainda distante do líder Flamengo, dono de 71. Entre eles está o Palmeiras, com 63 pontos.