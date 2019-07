Marinha reinicia buscas por menino levado por ressaca em Saquarema

O comando do 1º Distrito Naval e da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (RJ) informou que as buscas pela criança de 5 anos que desapareceu no último domingo (21) na Prainha, em Saquarema, na Região dos Lagos, foram retomadas hoje (25) com a utilização do Navio de Patrulha Oceânico Amazonas e de embarcações da Capitania de Cabo Frio . O menino estava com o pai perto do mar quando foi arrastado por uma forte onda e desapareceu.

No domingo em Paraty, na Costa Verde, um pescador foi retirar uma rede no domingo à noite e acabou arrastado para o mar. O pescador também ainda não foi localizado.

O comunicado da Marinha foi emitido na forma de Aviso aos Navegantes para que outras embarcações que se encontrem na região apoiem as buscas, que recomeçaram nesta quinta-feira porque a ressaca do mar, que atinge o Rio de Janeiro desde a semana passada, impedia uma procura mais aprofundada devido às altas ondas, que chegaram a mais de 4 metros de altura.