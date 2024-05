Marinha Francesa apreende 2,4 toneladas de cocaína em pesqueiro venezuelano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 20:16 Para compartilhar:

A Marinha francesa apreendeu, nesta segunda-feira (27), 2,4 toneladas de cocaína em um barco pesqueiro venezuelano no Caribe.

O departamento de Serviços Armados do Caribe da França afirmou que, após receber um aviso do departamento alfandegário, um helicóptero da fragata Ventose transportou uma equipe ao barco pesqueiro que estava situado 1.500 km a noroeste da ilha a Martinica, no Caribe.

No perfil no Facebook, o departamento indicou que o barco, a tripulação e a cocaína foram entregues às autoridades venezuelanas.

Este ano, o departamento já apreendeu mais de 12 toneladas de drogas, em um momento em que o Caribe se transforma em uma rota cada vez mais importante do tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa e a América do Norte.

Em 2022, foram apreendidas 22,7 toneladas de cocaína na região, quantidade cinco vezes maior do que na década anterior.

dla/tw/yad/mas/atm/ln/mvv