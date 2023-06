Marinha dos EUA captou som de implosão do submarino Titan, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 10:06 Compartilhe

Um navio da marinha dos Estados Unidos teria detectado o som da implosão do submarino Titan, da OceanGate, poucas horas depois que o submarino mergulhou no Oceano Atlântico, no dia 18 de junho, com cinco pessoas a bordo para uma expedição para observar os destroços do Titanic.

O caso:

De acordo com o The Wall Street Journal, “a Marinha dos EUA conduziu uma análise de dados acústicos e detectou uma anomalia consistente com uma implosão ou explosão nas proximidades de onde o submersível Titan estava operando quando as comunicações foram perdida”;

“Embora não sejam definitivas, essas informações foram imediatamente compartilhadas com o Comandante do Incidente para auxiliar na missão de busca e resgate em andamento”, completou;

Na quinta-feira, 22, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que houve uma implosão catastrófica, que resultou na morte do piloto e ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet embarcou no pequeno submarino com Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood;

Agora as investigações continuam para explicar os motivos do acidente.

Destroços encontrados

Um robô encontrou destroços na área de buscas pelo submarino. “Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, informou a Guarda Costeira dos EUA;

Os detritos estão a 3.800 metros de profundidade em um ponto do Oceano Atlântico.

