Marinha captura embarcação ‘Cavaleiros’ na Baía de Aratu com 1,1 t de pasta base de cocaína

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Militares do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, braço da Marinha subordinado ao Comando do 2º Distrito Naval, concluiu na quinta-feira, 9, o apresamento da embarcação Cavaleiros, que transportava cerca de 1,1 tonelada de pasta base para cocaína.

O apresamento é resultado de uma ação interagências entre a Marinha e a Polícia Federal, que teve início na noite da última terça, 7, quando o navio-patrulha ‘Guaratuba’, subordinado ao Comando Naval do Leste, foi acionado.

A Marinha informou que a Cavaleiros foi abordada e capturada na Baía de Aratu. Depois, a embarcação foi rebocada para a Base Naval de Aratu (BNA), onde ficará sob custódia da Marinha até a conclusão do trâmite jurídico, que definirá a sua destinação.

A operação que culminou na apreensão do carregamento de pasta-base para cocaína contou, ainda, com a participação da Lancha de Inspeção Naval Blindada ‘Caraúna’, militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador e recebeu apoio da Base Naval de Aratu, da Polícia Civil da Bahia por meio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A ação foi executada em coordenação com a Polícia Federal. “A ação demonstra a importância da interação da Marinha com órgãos de segurança pública para a fiscalização, o monitoramento e o controle dos 5,7 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais brasileiras, que compõem a Amazônia Azul”, destacou a Marinha.