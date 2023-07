Marina Smith, nova apresentadora do ‘Miss Bumbum’, detona Andressa Urach: ‘Não contribuiu em nada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 10:23 Compartilhe

Há cerca de dois meses, a modelo Marina Smith foi anunciada como apresentadora do ‘Miss Bumbum 2023’, e agora resolveu subiu o tom para comentar sobre como a antecessora, Andressa Urach, conduzia o programa.

Na avaliação de Marina, que ganhou mais destaque na web como ‘Musa da Copa do Mundo do Qatar’, Urach pouco acrescentou ao concurso de beleza durante as edições em que ficou à frente das câmeras.

“Ela não contribuiu em nada para o concurso”, afirma Marina. “Pelo contrário, ao associar a sua imagem ao programa, prejudicou a carreira de muitas modelos”, complementa.

De acordo com Marina, o ‘Miss Bumbum’ tem potencial para alavancar a carreira das participantes, abrindo portas para diversos tipos de atividades no ramo da moda. Contudo, segundo ela, como Urach se envolveu em muitos escândalos, o programa ficou com uma “imagem manchada”.

“A figura dela [Andressa Urach] ficou muito associada ao concurso. E ela não conta com boa fama por aí”, ressalta.

Além disso, Marina Smith diz que Urach “ludibriou o público ao se vender como vencedora do concurso”. “Andressa Urach sempre se gabou de ser Miss Bumbum. Mas, na verdade, ela não é Miss Bumbum. Ela é vice-campeã, ela não ganhou o programa”, frisa a nova apresentadora.

A apresentação do Miss Bumbum deve aumentar ainda mais a popularidade de Marina Smith. Antes da Copa do Mundo de 2022, a modelo de carreira internacional passou várias temporadas no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos.

Em maio deste ano, Andressa Urach anunciou que não iria mais apresentar o concurso de beleza. Dias depois, Marina Smith foi anunciada como nova apresentadora.

