Marina Silva é internada com covid-19 em São Paulo

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/05/2023 - 11:31 Compartilhe

Por orientação médica, ministra do Meio Ambiente passa por exames no Instituto do Coração, mas apresenta bom estado clínico. Ela apresenta sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar.A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na manhã deste sábado (06/05). Ela testou positivo para covid-19.

Segundo a assessoria de imprensa da ministra, por orientação médica ela foi encaminhada ao Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, para ser submetida a exames.

O jornal Folha de S. Paulo informou que ela está no quarto, em bom estado clínico. Os exames laboratoriais são estáveis, e ela não teve os pulmões afetados. A ministra apresenta sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar.

A previsão é de que ela tenha alta hospitalar ainda neste sábado.

Nesta segunda-feira, Marina Silvaesteve em Boa Vista, capital de Roraima, junto com as ministras da Saúde, Nisia Trindade, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, após um ataque na Terra Indígena Yanomami que deixou um agente de saúde de 36 anos morto e outros dois indígenas feridos. Ela viajou como integrante de uma comitiva organizada pelo governo federal visando pacificar a região.

Fim da emergência global

Nesta sexta-feira, após mais de três anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a covid-19 não configura mais emergência em saúde pública de importância internacional. De acordo com a entidade, o vírus se classifica agora como "problema de saúde estabelecido e contínuo".

md (EBC, ots)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias