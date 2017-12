Marina Silva anuncia pré-candidatura à Presidência

SÃO PAULO, 03 DEZ (ANSA) – Terceira colocada nas eleições de 2010 e 2014, a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, 59 anos, anunciou neste sábado (2) sua pré-candidatura à Presidência da República.

Durante uma reunião da Rede Sustentabilidade em Brasília, Marina se colocou à disposição do partido para disputar a corrida pelo Palácio do Planalto em 2018. “Essa situação que o Brasil está vivendo exige compromisso e senso de responsabilidade. O compromisso e o senso de responsabilidade, sem querer ser dona da verdade, me convocam para esse momento”, disse.

A ex-senadora, cujo nome foi aprovado por unanimidade nas convenções estaduais da Rede, deve permanecer pré-candidata até abril do ano que vem, quando será realizado o congresso nacional do partido. Segundo a última pesquisa do Datafolha, Marina está em terceiro lugar na disputa, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

Nas hipóteses que não incluem Lula, a ex-ministra sobe para a segunda posição. Nas eleições de 2010, Marina surpreendeu ao ficar com 19,33% dos votos no primeiro turno, atrás de José Serra (32,61%) e Dilma Rousseff (46,91%).

Em 2014, era dada como favorita para chegar ao segundo turno, mas acabou superada na reta final pelo tucano Aécio Neves.

(ANSA)