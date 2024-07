Marina Sena e Juliano Floss posam em clima de romance ao assumirem namoro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 21:00 Para compartilhar:

Assumiram! Após um bom tempo circulando na web os boatos de romance entre Marina Sena, de 27 anos, e Juliano Floss, 19, os dois resolveram admitir o affair. E o anúncio foi feito em grande estilo, com uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 3, dos registros do novo casal em passeio na Europa.

A cantora e o tiktoker publicaram diferentes fotos do casal em seus respectivos perfis do Instagram, e legendaram, cada um, apenas com um emoji de coração.

Os registros foram feitos durante viagem a Amsterdã, na Holanda, onde curtiram romance pelas ruas da cidade e até se deixaram clicar dando um beijo.

Anônimos e famosos deixaram suas mensagens de apoio ao casal, mas alguns seguidores criticaram o relacionamento.

Anitta e Lexa reagiram ao anúncio com emojis de coração e de rostos apaixonados. “Eu amo a era dos novinhos”, disse Mariana Goldfarb. “Finalmente kkk Deus abençoe demaissss”, desejou MC Daniel. “Que casalzão”, elogiou um fã. “Fingindo surpresa”, comentou seguidor.

“Me lembrem de nunca botar meu futuro namorado na casa de amiga nenhuma”, disparou uma internauta. “Como te defender, mulher?”, admirou-se outra. “Todo relacionamento que começa errado, termina errado (daqui uns meses o carma)”, escreveu mais uma.

Vale lembrar que, no final de 2023, Juliano Floss terminou de forma conturbada o seu relacionamento de dois com a influenciadora Vivi Wanderley, que era amiga de Marina Sena.

Os boatos de affair entre o tiktoker e a cantora passaram a circular na web em abril deste ano, após a divulgação de uma foto em que eles apareciam com Bruna Marquezine, 28, e João Guilherme, 22, durante reunião entre amigos.

Já no mês passado, o colunista Leo Dias publicou um vídeo em que eles aparecem dando um selinho ao se despedirem no aeroporto.

