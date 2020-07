Marina Ruy Barbosa pede o fim do cancelamento na internet: “Como a gente faz?”

Cansada do ‘cancelamento na internet’, termo usado na rede social para punir uma pessoa sobre um comportamento que desagrade a maioria dos internautas, Marina Ruy Barbosa usou o seu perfil no Twitter, nesta quarta-feira (29), para se posicionar contra.

“Como a gente faz pra cancelar a cultura do cancelamento?”, retuitou ela em cima de um publicação que dizia: “Repetir mil vezes que a cultura do cancelamento precisa ser cancelada não vai cancelar a cultura do cancelamento”.

O post da atriz foi muito aprovado no micro blog e alguns dos usuários comentaram sobre. “Sensata. Isso ta tão absurdo que é ate complicado falar da cultura do cancelamento sem ser cancelada”, escreveu uma seguidora, “Não dá para entender como uma pessoa quer cancelar a outra, como se ele fosse a perfeita, sem nenhum defeito, comentou outra.

Confira o post de Marina Ruy Barbosa no Twitter:

