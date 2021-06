Marina Ruy Barbosa faz charme ao posar com bolo de aniversário

Marina Ruy Barbosa está completando 26 anos nesta quinta-feira (30). A atriz mostrou em suas redes sociais que as comemorações começaram logo cedo e apareceu com um bolo com velas.

Em uma sequências, ela aproveitou para lembrar a comemoração íntima com os pais no ano passado. Devido à pandemia, há um ano Marina celebrou a data com uma mesa de doces e bolo cercada pela natureza com a família. Na época, ela ainda estava casada com Alexandre Negrão.

Após 3 anos, o casal anunciou o fim do casamento em janeiro de 2021 revelando que “o trabalho e a distância física foram fatores decisivos” para o término.

